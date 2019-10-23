Новорічну ялинку у Києві прикрасять по-особливому

Аня Мартинюк 23 жовтня 2019, 10:19

Цьогоріч кияни та гості столиці побачать дивовижну новорічну ялинку. Стало відомо, чим вона буде особлива.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 жовтня, стало відомо, що цього річ головна ялинка України буде прикрашена у німецькому стилі. Куратор проекту Folk Ukraine Ігор Добруцький зазначив, що на Софійській площі буде класичне європейське Різдво. Він також припустив, що, ймовірно, також буде жива новорічна ялинка.

«Площа буде прикрашена яскравою ілюмінацією. Буде багато червоного, зеленого і золотого кольорів. На всій території встановимо великі яскраві арки і арт-об'єкти, красиву сцену. Ми запланували дуже багато казкових фото-зон за мотивами німецьких казок. Можу сказати, що так красиво ми ще не прикрашали Софійський майдан на Новий рік. Все буде дуже барвисто і казково, сподіваюся нове оздоблення сподобається всім, хто вирішить зустрічати Новий рік на Софійській площі», - розповів він.

Добруцький додав, що концерти проходитимуть постійно з 19 грудня, а саме до 22:00. У вихідні дні до 23:00. Очікується, що на Контрактовій площі гратимуть діджеї. Також тут зроблять велику ковзанку.