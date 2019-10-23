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Озвучено рейтинг з восьми країн, які українці найчастіше обирають для заробітків.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 жовтня, стало відомо, що українці, які мають намір заробити за кордоном, найчастіше покидають батьківщину за студентськими програмами й за довгостроковими контрактами. За словами міністра Кабміну Дмитра Дубілета, з України виїжджають більше людей, ніж приїжджають.
Тим часом експерти порталу hh.ua | grc дізнались, куди найчастіше відправляються українці. Відомо, що досвід роботи закордоном має кожен п’ятий опитаний. Список з 8 країн має наступний вигляд.
Польща;
Словаччина;
Угорщина;
Молдова;
Чехія;
Білорусь;
Казахстан;
Німеччина.
Як зазначається, українці також згадували Велику Британію, Іспанію, ОАЕ та США. До слова, на момент опитування 14% респондентів працювали за кордоном.
09:44: Названо найпопулярніші країни серед українських заробітчан
07:36: Кошевий та керівник хору Верьовки почали отримувати погрози
11:47: Зеленський знайшов, кого посадити у крісло заступника секретаря РНБО
11:25: Дослідники розповіли про ризики від використання серветок
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