Зеленський поговорив зі Штайнмаєром про Донбас

Кошевий та керівник хору Верьовки почали отримувати погрози 07:36
Зеленський знайшов, кого посадити у крісло заступника секретаря РНБО 11:47
Дослідники розповіли про ризики від використання серветок 11:25
Австралійські бодібілдери влаштували у Мельбурні вражаюче шоу 10:51
Google Maps сповіщатимуть про ДТП, затори та камери швидкості 09:36
Instagram сторінка Дженніфер Еністон встановила новий світовий рекорд 08:54
Українську дизайнерку розкритикували за відверті вечірні сукні 08:18
Банкір Порошенка Гонтарева образилась на пісню «Кварталу-95» про її будинок (ВІДЕО) 07:07
Темпранильо: правила гастрономической сочетаемости от ALCOMAG 05:49
Компрессионное белье – способ быстрее восстановиться после операции, вылечить и предотвратить некоторые заболевания 07:15
Что такое государственные облигации и как на них заработать 00:00
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Зустріч Володимира Зеленського та Франка-Вальтера Штайнмаєра відбулась. Сторони поговорили про Донбас.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Нагадаємо, зустріч відбулась у рамках робочого візиту до Японії.
У прес-службі Офісу президента зазначили, що сторони поговорили про ситуацію на сході України. Український лідер зазначив, що для нього та його команди важливе досягнення миру на Донбасі.
За словами Володимира Зеленського, Україна виконала свою частину для відновлення роботи «Нормандської четвірки». Він також висловив сподівання, що відповідна зустріч відбудеться найближчим часом.
Український президент також запросив Франка-Вальтера Штайнмаєра відвідати Україну.
07:36: Кошевий та керівник хору Верьовки почали отримувати погрози
11:47: Зеленський знайшов, кого посадити у крісло заступника секретаря РНБО
11:25: Дослідники розповіли про ризики від використання серветок
10:51: Австралійські бодібілдери влаштували у Мельбурні вражаюче шоу
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.