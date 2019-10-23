Зеленський поговорив зі Штайнмаєром про Донбас

Аня Мартинюк 23 жовтня 2019, 09:10

Зустріч Володимира Зеленського та Франка-Вальтера Штайнмаєра відбулась. Сторони поговорили про Донбас.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Нагадаємо, зустріч відбулась у рамках робочого візиту до Японії.

У прес-службі Офісу президента зазначили, що сторони поговорили про ситуацію на сході України. Український лідер зазначив, що для нього та його команди важливе досягнення миру на Донбасі.

За словами Володимира Зеленського, Україна виконала свою частину для відновлення роботи «Нормандської четвірки». Він також висловив сподівання, що відповідна зустріч відбудеться найближчим часом.

Український президент також запросив Франка-Вальтера Штайнмаєра відвідати Україну.