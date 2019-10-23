Відома модель показала леопардовий купальник

Аня Мартинюк 23 жовтня 2019, 08:38

Кендіс Сванепоель, відома своїм завидним тілом, взяла участь у новій фотосесії. Зірка подіуму постала у леопардовому купальнику.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 жовтня, стало відомо, що модель Кендіс Сванепоель продемонструвала своє вражаюче тіло у купальнику з леопардовим принтом. Як відомо, зірка подіуму випустила нвоу колекцію купальників під назвою «Tropic Of C».

Красуня блондинка нещодавно відвідала рідну Південну Африку, де й була зроблена фотосесія.

«Вона дійсно виглядає на мільйон доларів», - відзначили у Мережі.

«Її тіло неймовірне!» - додали шанувальники зірки.