Сенцов отримав Орла за відвагу і незламність

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Колишній бранець Кремля Олег Сенцов отримав спеціальну нагороду Польської кіноакадемії – Орла за відвагу і незламність.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 жовтня, стало відомо, що український кінорежисер Олег Сенцов отримав спеціальну нагороду Польської кіноакадемії – Орла за відвагу і незламність. Так, він її отримав з рук голови Польської кіноакадемії Даріуша Яблонського.
Сенцов подякував за нагороду, наголосивши, що свобода є найбільшою цінністю на землі.
«Щоб нею володіти, потрібно бути готовим заплатити усім, що маєш», - додав Сенцов.
Як повідомлялось раніше Олег Сенцов зазначав, що гордий називати себе українцем, однак якщо українська нація «не формується виключно за національною ознакою».
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