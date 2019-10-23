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Сенцов отримав Орла за відвагу і незламність

Аня Мартинюк 23 жовтня 2019, 08:01
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Сенцов отримав Орла за відвагу і незламність

Колишній бранець Кремля Олег Сенцов отримав спеціальну нагороду Польської кіноакадемії – Орла за відвагу і незламність.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 жовтня, стало відомо, що український кінорежисер Олег Сенцов отримав спеціальну нагороду Польської кіноакадемії – Орла за відвагу і незламність. Так, він її отримав з рук голови Польської кіноакадемії Даріуша Яблонського.

Сенцов подякував за нагороду, наголосивши, що свобода є найбільшою цінністю на землі.

«Щоб нею володіти, потрібно бути готовим заплатити усім, що маєш», - додав Сенцов.

Як повідомлялось раніше Олег Сенцов зазначав, що гордий називати себе українцем, однак якщо українська нація «не формується виключно за національною ознакою».

 

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