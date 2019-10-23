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Олександр Онищенко повідомив, що Євгеній Кошевий та Зеновій Корінець отримують погрози від шанувальників Валерії Гонтаревої.
Новину передає «Преса України».
Український політик Олександр Онищенко повідомив, що керівнику хору імені Верьовки Зеновію Корінцю та представнику студії «Квартал-95» Євгену Кошовому почали надходити прямі погрози. За словами політика, погрози поступають від невідомих шанувальників колишньої голови НБУ Валерії Гонтаревої.
«Вони погрожують спалити будинки артистам і вимагають їх звільнення ... щось не пригадую такого ж громадського обурення, коли кума Поршенко, Валерія Гонтарева, «палила» курс гривні і банкротувала банки, де зберігали свої заощадження мільйони українців», - зазначив Онищенко.
Нагадаємо, раніше студія «Квартал-95» представила жартівливий номер. Так, комік Євгеній Кошевий разом з Національним заслуженим академічним українським народним хором імені Верьовки виконав пісню про підпалений будинок одіозного банкіра Петра Порошенка Валерії Гонтаревої. До слова, напередодні підпалу будинку його було застраховано.
07:36: Кошевий та керівник хору Верьовки почали отримувати погрози
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11:25: Дослідники розповіли про ризики від використання серветок
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