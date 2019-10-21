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Зеленський знайшов, кого посадити у крісло заступника секретаря РНБО

Аня Мартинюк 21 жовтня 2019, 11:47
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Зеленський знайшов, кого посадити у крісло заступника секретаря РНБО

Український лідер поставив підпис в указі про призначення нового заступника секретаря РНБО.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 жовтня, президент України Володимир Зеленський призначив нового заступника секретаря РНБО. Так, місце дісталось генералу поліції третього рангу Сергію Демедюку.

Про це йдеться в указі №765/2019 від 21 жовтня.

«Призначити Демедюка Сергія Васильовича заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України», – йдеться в указі.

Нагадаємо, раніше Демедюк був головою Департаменту кіберполіції НПУ.

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