Дослідники розповіли про ризики від використання серветок

Аня Мартинюк 21 жовтня 2019, 11:25

Дослідники порекомендували батькам відмовитись від використання вологих серветок та інших предметів, які потенційно можуть викликати дерматит у дитини.

Новину передає «Преса України».

Ароматизатори та консерванти, які зазвичай містяться в дитячих серветках, косметиці, засобах по догляду за шкірою та іграшці «лизун», є одними з найпоширеніших причин виникнення екземи у дітей. Про це розповіли дослідники з Центру досліджень та навчання професійної дерматології Інституту здоров'я шкіри Мельбурна.

Автори нового дослідження, опублікованого в австралійському журналі дерматології, заявили, що діти, які страждають на підозру на шкірну алергію, мають пройти патч-тест на 30 найпоширеніших алергенів та потенційних алергенів.

«Ми спостерігаємо за тим, що кількість дітей, які мають шкірні проблеми, росте. І ми бачимо, що викликає такий негативний ефект», - розповіли дослідники.

За їх словами, ще слабка імунна система не може правильно реагувати на алергени, зокрема, які містяться у вологих серветках. Тому їх використання, а також використання інших предметів з алергенами варто обмежити.