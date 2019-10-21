Зеленський знайшов, кого посадити у крісло заступника секретаря РНБО 11:47
Дослідники розповіли про ризики від використання серветок 11:25
Австралійські бодібілдери влаштували у Мельбурні вражаюче шоу 10:51
Google Maps сповіщатимуть про ДТП, затори та камери швидкості 09:36
Instagram сторінка Дженніфер Еністон встановила новий світовий рекорд 08:54
Українську дизайнерку розкритикували за відверті вечірні сукні 08:18
Банкір Порошенка Гонтарева образилась на пісню «Кварталу-95» про її будинок (ВІДЕО) 07:07
Після падіння зі сцени Леді Гага кинулась у льодяну ванну 13:47
Порошенко сів на валізи 12:37
Гладковським доведеться голодувати всією сім'єю і кілька поколінь, щоб повернути вкрадене – політик 14:17
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Дослідники порекомендували батькам відмовитись від використання вологих серветок та інших предметів, які потенційно можуть викликати дерматит у дитини.
Новину передає «Преса України».
Ароматизатори та консерванти, які зазвичай містяться в дитячих серветках, косметиці, засобах по догляду за шкірою та іграшці «лизун», є одними з найпоширеніших причин виникнення екземи у дітей. Про це розповіли дослідники з Центру досліджень та навчання професійної дерматології Інституту здоров'я шкіри Мельбурна.
Автори нового дослідження, опублікованого в австралійському журналі дерматології, заявили, що діти, які страждають на підозру на шкірну алергію, мають пройти патч-тест на 30 найпоширеніших алергенів та потенційних алергенів.
«Ми спостерігаємо за тим, що кількість дітей, які мають шкірні проблеми, росте. І ми бачимо, що викликає такий негативний ефект», - розповіли дослідники.
За їх словами, ще слабка імунна система не може правильно реагувати на алергени, зокрема, які містяться у вологих серветках. Тому їх використання, а також використання інших предметів з алергенами варто обмежити.
11:47: Зеленський знайшов, кого посадити у крісло заступника секретаря РНБО
11:25: Дослідники розповіли про ризики від використання серветок
10:51: Австралійські бодібілдери влаштували у Мельбурні вражаюче шоу
09:36: Google Maps сповіщатимуть про ДТП, затори та камери швидкості
08:54: Instagram сторінка Дженніфер Еністон встановила новий світовий рекорд
08:18: Українську дизайнерку розкритикували за відверті вечірні сукні
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.