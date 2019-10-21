Австралійські бодібілдери влаштували у Мельбурні вражаюче шоу

Аня Мартинюк 21 жовтня 2019, 10:51

У Мельбурні пройшов Національний чемпіонат з бодібілдингу. Свої спортивні досягнення показали як чоловіки, так і жінки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 жовтня, стало відомо, що у Мельбурнському конвенційно-виставковому центрі пройшов Національний чемпіонат з бодібілдингу. Традиційно, чоловіків та жінок судили за їх симетричністю, масою, розміром та виходом на сцену.

«У нас не має одного переможця. Культуристи здобували перемогу в залежності від категорії. Але цього року спортсмени показали дійсно вражаючі результати. Від них неможливо відірвати очі», - відзначили судді.

Нагадаємо, для досягнення високих результатів у бодібілдингу необхідно вживати анаболічні стероїди. Лікарі наполягають на тому, що такі препарати можуть нашкодити здоров’ю і приймати їх можна виключно після консультації з лікарем. Нерідко вживання стероїдів приводить до смерті спортсмена.