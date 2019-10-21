Дослідники розповіли про ризики від використання серветок 11:25
Австралійські бодібілдери влаштували у Мельбурні вражаюче шоу 10:51
Google Maps сповіщатимуть про ДТП, затори та камери швидкості 09:36
Instagram сторінка Дженніфер Еністон встановила новий світовий рекорд 08:54
Українську дизайнерку розкритикували за відверті вечірні сукні 08:18
Банкір Порошенка Гонтарева образилась на пісню «Кварталу-95» про її будинок (ВІДЕО) 07:07
Після падіння зі сцени Леді Гага кинулась у льодяну ванну 13:47
Порошенко сів на валізи 12:37
Гладковським доведеться голодувати всією сім'єю і кілька поколінь, щоб повернути вкрадене – політик 14:17
Найбільший виробник сигарет в Україні зупинив виробництво 13:37
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
У Мельбурні пройшов Національний чемпіонат з бодібілдингу. Свої спортивні досягнення показали як чоловіки, так і жінки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 жовтня, стало відомо, що у Мельбурнському конвенційно-виставковому центрі пройшов Національний чемпіонат з бодібілдингу. Традиційно, чоловіків та жінок судили за їх симетричністю, масою, розміром та виходом на сцену.
«У нас не має одного переможця. Культуристи здобували перемогу в залежності від категорії. Але цього року спортсмени показали дійсно вражаючі результати. Від них неможливо відірвати очі», - відзначили судді.
Нагадаємо, для досягнення високих результатів у бодібілдингу необхідно вживати анаболічні стероїди. Лікарі наполягають на тому, що такі препарати можуть нашкодити здоров’ю і приймати їх можна виключно після консультації з лікарем. Нерідко вживання стероїдів приводить до смерті спортсмена.
11:25: Дослідники розповіли про ризики від використання серветок
10:51: Австралійські бодібілдери влаштували у Мельбурні вражаюче шоу
09:36: Google Maps сповіщатимуть про ДТП, затори та камери швидкості
08:54: Instagram сторінка Дженніфер Еністон встановила новий світовий рекорд
08:18: Українську дизайнерку розкритикували за відверті вечірні сукні
07:07: Банкір Порошенка Гонтарева образилась на пісню «Кварталу-95» про її будинок (ВІДЕО)
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.