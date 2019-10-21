Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Кабмін спростив процедуру призначення субсидій
  • Порошенко сів на валізи
  • Арешти «свиноборонпрому» спровокували паніку і втечу в рядах друзів Порошенка – Онищенко

Австралійські бодібілдери влаштували у Мельбурні вражаюче шоу

Аня Мартинюк 21 жовтня 2019, 10:51
Версія для друку
Австралійські бодібілдери влаштували у Мельбурні вражаюче шоу

У Мельбурні пройшов Національний чемпіонат з бодібілдингу. Свої спортивні досягнення показали як чоловіки, так і жінки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 жовтня, стало відомо, що у Мельбурнському конвенційно-виставковому центрі пройшов Національний чемпіонат з бодібілдингу. Традиційно, чоловіків та жінок судили за їх симетричністю, масою, розміром та виходом на сцену.

«У нас не має одного переможця. Культуристи здобували перемогу в залежності від категорії. Але цього року спортсмени показали дійсно вражаючі результати. Від них неможливо відірвати очі», - відзначили судді.

Нагадаємо, для досягнення високих результатів у бодібілдингу необхідно вживати анаболічні стероїди. Лікарі наполягають на тому, що такі препарати можуть нашкодити здоров’ю і приймати їх можна виключно після консультації з лікарем. Нерідко вживання стероїдів приводить до смерті спортсмена.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції