Українців попередили про люту зиму

Аня Мартинюк 21 жовтня 2019, 10:16

За даними синоптиків та кліматологів, зима у 2019 році розпочнеться з реального холоду.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 жовтня, стало відомо, що цього річ зима в Україні буде дуже холодною. За даними представників «Української кліматичної мережі», зама буде найхолоднішою за останні тридцять років.

«Зими в Україні зараз екстремальні. Цього року довгострокові прогнози обіцяють і тепло з дощами, і рекордні морози зі снігопадами - найсильнішими за 30 років», - зазначили у спільноті «Української кліматичної мережі».

Також відзначається, що згідно з даними сервісу AccuWeather, сильні холоди з Сибіру прийдуть на території, починаючи від Фінляндії до України. Очікується, що у січні-лютому 2020 року температура впаде до граничного мінімуму. Також можна буде спостерігати потужні снігопади.

Тим часом кліматолог Світлана Краківська зауважила, що раніше синоптичну картину в Україні формували переважно повітряні маси, які рухалися із заходу на схід - з океану. В результаті в країні спостерігався м'який клімат. Тепер же в Україну заносить сухе гаряче повітря з півдня чи холодний з Арктики. Цим можна пояснити температурні гірки.