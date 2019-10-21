Українців попередили про люту зиму

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За даними синоптиків та кліматологів, зима у 2019 році розпочнеться з реального холоду.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 жовтня, стало відомо, що цього річ зима в Україні буде дуже холодною. За даними представників «Української кліматичної мережі», зама буде найхолоднішою за останні тридцять років.
«Зими в Україні зараз екстремальні. Цього року довгострокові прогнози обіцяють і тепло з дощами, і рекордні морози зі снігопадами - найсильнішими за 30 років», - зазначили у спільноті «Української кліматичної мережі».
Також відзначається, що згідно з даними сервісу AccuWeather, сильні холоди з Сибіру прийдуть на території, починаючи від Фінляндії до України. Очікується, що у січні-лютому 2020 року температура впаде до граничного мінімуму. Також можна буде спостерігати потужні снігопади.
Тим часом кліматолог Світлана Краківська зауважила, що раніше синоптичну картину в Україні формували переважно повітряні маси, які рухалися із заходу на схід - з океану. В результаті в країні спостерігався м'який клімат. Тепер же в Україну заносить сухе гаряче повітря з півдня чи холодний з Арктики. Цим можна пояснити температурні гірки.
11:25: Дослідники розповіли про ризики від використання серветок
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