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Додаток Google Maps перейме кращі функції у конкурента Waze.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 жовтня, стало відомо, що у Google Maps анонсували зміни. Так, користувачі розумних карт знатимуть про аварії, заторах та камери, що фіксують швидкість водіїв. Нововведення стане доступним у додатках Maps на iOS та Android.
За даними видання Tech Crunch, користувачі згодом також знатимуть про інші небезпеки. Зокрема, про ремонт доріг, закриття смуг руху, об'єкти на дорозі. В Мережі уже прокоментували нововведення. Так, інтернет-спільнота зауважила, що анонсовані зміни уже пропонує додаток Waze, який користується великою популярністю серед водіїв.
Як повідомлялось раніше, Google зібрався зробити зображення на Google Earth та Google Maps суперчіткими.
09:36: Google Maps сповіщатимуть про ДТП, затори та камери швидкості
08:54: Instagram сторінка Дженніфер Еністон встановила новий світовий рекорд
08:18: Українську дизайнерку розкритикували за відверті вечірні сукні
07:07: Банкір Порошенка Гонтарева образилась на пісню «Кварталу-95» про її будинок (ВІДЕО)
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