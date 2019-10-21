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Google Maps сповіщатимуть про ДТП, затори та камери швидкості

Аня Мартинюк 21 жовтня 2019, 09:36
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Google Maps сповіщатимуть про ДТП, затори та камери швидкості

Додаток Google Maps перейме кращі функції у конкурента Waze.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 жовтня, стало відомо, що у Google Maps анонсували зміни. Так, користувачі розумних карт знатимуть про аварії, заторах та камери, що фіксують швидкість водіїв. Нововведення стане доступним у додатках Maps на iOS та Android.

За даними видання Tech Crunch, користувачі згодом також знатимуть про інші небезпеки. Зокрема, про ремонт доріг, закриття смуг руху, об'єкти на дорозі. В Мережі уже прокоментували нововведення. Так, інтернет-спільнота зауважила, що анонсовані зміни уже пропонує  додаток Waze, який користується великою популярністю серед водіїв.

Як повідомлялось раніше, Google зібрався зробити зображення на Google Earth та Google Maps суперчіткими. 

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