Instagram сторінка Дженніфер Еністон встановила новий світовий рекорд

Аня Мартинюк 21 жовтня 2019, 08:54

Дженніфер Еністон завела сторінку в Instagram та встановила світовий рекорд, який тепер зафіксований у Книзі рекордів Гіннеса.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 жовтня, стало відомо, що голлівудська актриса Дженніфер Еністон встановила світовий рекорд по швидкості отримання 1 млн підписників у соцмережі Instagram. Такої кількості прихильників їй вдалось зібрати за 5 годин 16 хвилин.

Про це йдеться на сайті Книги рекордів Гіннеса. До слова, попередній рекорд тримала сторінка принца Гаррі і Меган Маркл. Їх акаунт в Instagram набрав мільйон підписників за 5 годин 45 хвилин.

Варто зазначити, що наразі на сторінку Дженніфер Еністон підписалися майже 15 мільйонів користувачів соцмережі. Знаменитість відреагувала на рекорд, зазначивши, що не планувала «зламати Instagram».

Нагадаємо, на першому знімку, опублікованому Еністон в Instagram, зображені усі головні актори культового серіалу «Друзі».