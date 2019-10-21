Українську дизайнерку розкритикували за відверті вечірні сукні 08:18
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Дизайнер Ірина Марчук зібрала ряд негативних відгуків. Так, її колекцію вечірніх суконь назвали рекламою ескорту.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 жовтня, стало відомо, що нова колекція вечірніх суконь від українки Ірини Марчук змусила інтернет-спільноту писати гнівні коментарі у соцмережах. Для прикладу, в Instagram під назвою «Рагу.лі» з’явилась відеопідбірка суконь, які більше нагадують білизну. Так, відверті фотознімки моделей порівняли з дівчатами, які надають послуг інтимного характеру.
«І воно думає, що це краса», - з’явилось у коментарях.
«Груди йдуть в комплекті з одягом», - пожартували у Мережі.
«Обійняти і плакати», - також з’явилось у коментарях.
До слова, Ірина Марчук створює також костюми для шоу Даші Астаф'євої, Камалії Захур, Миколі Баскову, Ірині Федишин, гурту «Армія».
08:18: Українську дизайнерку розкритикували за відверті вечірні сукні
07:07: Банкір Порошенка Гонтарева образилась на пісню «Кварталу-95» про її будинок (ВІДЕО)
13:47: Після падіння зі сцени Леді Гага кинулась у льодяну ванну
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