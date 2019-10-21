У листопаді українці платитимуть за газ більше

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Останній місяць осені «порадує» українців збільшенням тарифів на газ. Стало відомо, скільки доведеться переплачувати.
Новину передає «Преса України».
За даними ТСН, у листопаді українці можуть розраховувати на підняття цін на газ. Причина такого ходу подій - облгази встановили нові тарифи за транспортування газу. Відомо, що у різних областях тарифи ростимуть по-різному.
Координатор житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі “Опора” Тетяна Бойко уточнила, що у столиці підняття тарифів відбудеться на 15%, а у деяких містах – у колосальні 3,5 рази.
Так, у Вінниці ціна підніметься втричі. Журналісти підрахували, що сім’ї, яка живе у приватному будинку та спалює дві тисячі кубів газу за сезон, то транзит кожного кубу подорожчає на дві гривні. А саме з 60 копійок до 2,5 грн за куб. Це означає, що за сезон доведеться переплатити чотири тисячі гривень.
Закарпатцям пощастило дещо більше. У них переплата становитиме дві тисячі гривень. У Кременчуці тариф підніметься всього на 11 копійок.
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13:47: Після падіння зі сцени Леді Гага кинулась у льодяну ванну
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