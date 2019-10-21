У листопаді українці платитимуть за газ більше

Аня Мартинюк 21 жовтня 2019, 07:46

Останній місяць осені «порадує» українців збільшенням тарифів на газ. Стало відомо, скільки доведеться переплачувати.

Новину передає «Преса України».

За даними ТСН, у листопаді українці можуть розраховувати на підняття цін на газ. Причина такого ходу подій - облгази встановили нові тарифи за транспортування газу. Відомо, що у різних областях тарифи ростимуть по-різному.

Координатор житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі “Опора” Тетяна Бойко уточнила, що у столиці підняття тарифів відбудеться на 15%, а у деяких містах – у колосальні 3,5 рази.

Так, у Вінниці ціна підніметься втричі. Журналісти підрахували, що сім’ї, яка живе у приватному будинку та спалює дві тисячі кубів газу за сезон, то транзит кожного кубу подорожчає на дві гривні. А саме з 60 копійок до 2,5 грн за куб. Це означає, що за сезон доведеться переплатити чотири тисячі гривень.

Закарпатцям пощастило дещо більше. У них переплата становитиме дві тисячі гривень. У Кременчуці тариф підніметься всього на 11 копійок.