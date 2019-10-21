Банкір Порошенка Гонтарева образилась на пісню «Кварталу-95» про її будинок (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 21 жовтня 2019, 07:07

Валерія Гонтарева прокоментувала жартівливу пісню студії «Квартал-95». Так, вона образилась на те, що про її так зване горе заспівав Національний заслужений академічний український народний хор.

Новину передає «Преса України».

Колишня голова НБУ, більш відома як банкір Петра Порошенка, Валерія Гонтарева назвала соромом пісню студії «Квартал-95» про її будинок, який начебто навмисно спалили.

«Це сором! Насміхатися над людським горем — це неможливо уявити у цивілізованому суспільстві! Щодо цинізму «95-го Кварталу» сумнівів давно нема. Але участь у цьому народного хору, це вже сором для всієї країни», — зазначила Гонтарева.

Як відомо, пісню про «горе» Гонтаревої кварталівцям допомагав виконувати хор імені Верьовки. До слова, міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський вирішив вибачився перед колишньою очільницею НБУ за жартівливу пісню.

«Вибачте, Валерія Олексіївна, мені соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки», — зазначив він.

Нагадаємо, перед підпалом будинок Гонтаревої встигли застрахувати.