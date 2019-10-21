Кабмін спростив процедуру призначення субсидій

Аня Мартинюк 21 жовтня 2019, 06:33

Декілька категорій українців зможуть оформити субсиді по-новому. Стало відомо, що змінилося.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 жовтня, стало відомо, що Кабінет міністрів України дав добро на спрощення процедури призначення субсидій. Однак, не для всіх. Спрощення у вигляді виключення матеріальної допомоги, стипендій дітей та придбання авто зі списку «доходи» торкнеться військовослужбовців, пенсіонерів із сільської місцевості, дитячих будинків сімейного типу.

Також уточнюється, що дитячі будинки можуть отримати субсидію не лише на нормативну площу, а й на квадратні метри понад норму. Військовослужбовці тим часом не повинні будуть підтверджувати сплату єдиного соцвнеску.

Подружжя пенсійного віку, тобто люди старше 60 років, які живуть в сільській місцевості та зареєстровані за різними адресами, теж чекають зміни. Якщо хтось претендує на знижку від держави у вигляді субсидії, то доходи «другої половини» не враховуватимуться.