Банкіри дали прогноз щодо курсу гривні в листопаді

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Українські банкіри попередили, що курс гривні в Україні може різко обвалитися.
Про це пише сайт Українські Новини.
Начальник управління інвестиційно-торгового бізнесу банку «Альянс» Станіслав Лисянський повідомив, що скоро правління НБУ знизить облікову ставку. В результаті облігації внутрішньої державної позики України і гривня як ресурс втратять свою привабливість.
«Це може призвести до невеликої девальвації гривні. З іншого боку, очікуються рекордні надходження від продажу сільгосппродукції аграріями, що в змозі повністю компенсувати дефіцит. Крім того, НБУ збільшив плановий обсяг купівлі валюти на МВРУ до 30 млн доларів в день в очікуванні припливу валюти. Таким чином, ми не розраховуємо на сильну девальвацію», - зазначив він.
За його прогнозом, коридор може залишитися в межах 24,50-26,50 гривень за долар до кінця 2019 року. Тим часом трейдери Ідея Банку додали, що у листопаді нацвалюта плаватиме в межах 25-25,50 гривень за долар, а на кінець року котирування дійдуть до 26 гривень за долар.
13:47: Після падіння зі сцени Леді Гага кинулась у льодяну ванну
12:37: Порошенко сів на валізи
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