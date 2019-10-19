У мені немає ні краплі української крові – Сенцов

Аня Мартинюк 19 жовтня 2019, 14:22

Колишній бранець Кремля Олег Сенцов розповів, що українські та російські народи мають спільне походження.

Новину передає «Преса України».

Колишній політичний в’язень Олег Сенцов залишив на своїй сторінці у соцмережі новий пост. Так, він зазначив, що українські та російські народи мають спільне походження. Тим не менше він вважає, що українці «об’єднуються навколо своєї системи цінностей».

«У мені немає ні краплі української крові, якщо розглядати питання походження. Але я громадянин України, народжений на її землі, як і багато з нас, хто усвідомив причетність і відповідальність за свою країну, там, на Майдані і хто брав активну участь в боротьбі за справжню незалежність своєї батьківщини», - наголосив Сенцов.

Він також додав, що гордий називати себе українцем, однак якщо українська нація «не формується виключно за національною ознакою».

«Як на мене, дивно заперечувати родинне походження українського та російського народів, як і намагатися вибудувати українську націю по чистоті крові або не помічати, що ми всі різні і об’єднані насамперед любов’ю до України. Коли Каїн убив Авеля, він не перестав вважатися його братом, але він став при цьому вбивцею. А це важливіше будь-яких суперечок про родинне коріння», - зазначив Сенцов.