Після падіння зі сцени Леді Гага кинулась у льодяну ванну

Аня Мартинюк 19 жовтня 2019, 13:47

Леді Гага запевнила фанатів, що після інциденту у Лас-Вегасі вона почуває себе добре. Зірка приймає контрасні ванни.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 жовтня, американська співачка Леді Гага повідомила, що після феєричного падіння зі сцени на концерті у Лас-Вегасі, вона вимушена виконувати певні «ритуали». Так, знаменитість приймає крижану ванну. Для цього ванну доводиться наповнювати десятками кубиків льоду.

Після холодної ванни Леді Гага приймає й гарячу.

33-річна виконавиця також розповіла, що після падіння пройшла обстеження. На щастя, обійшлось без серйозних травм.

«Повсякденний показ шоу: крижана ванна протягом 5-10 хв, гаряча ванна 20, потім компресійний костюм, упакований пакетами льоду на 20 минут», - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше у Мережі з’явилось відео, на якому видно, як Леді Гага звалюється зі сцени разом зі своїм фанатом.