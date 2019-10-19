Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Порошенко сів на валізи
  • Арешти «свиноборонпрому» спровокували паніку і втечу в рядах друзів Порошенка – Онищенко
  • Зеленський узурпує владу – Вакарчук

Після падіння зі сцени Леді Гага кинулась у льодяну ванну

Аня Мартинюк 19 жовтня 2019, 13:47
Версія для друку
Після падіння зі сцени Леді Гага кинулась у льодяну ванну

Леді Гага запевнила фанатів, що після інциденту у Лас-Вегасі вона почуває себе добре. Зірка приймає контрасні ванни.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 жовтня, американська співачка Леді Гага повідомила, що після феєричного падіння зі сцени на концерті у Лас-Вегасі, вона вимушена виконувати певні «ритуали». Так, знаменитість приймає крижану ванну. Для цього ванну доводиться наповнювати десятками кубиків льоду.

Після холодної ванни Леді Гага приймає й гарячу.

33-річна виконавиця також розповіла, що після падіння пройшла обстеження. На щастя, обійшлось без серйозних травм.

«Повсякденний показ шоу: крижана ванна протягом 5-10 хв, гаряча ванна 20, потім компресійний костюм, упакований пакетами льоду на 20 минут», - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше у Мережі з’явилось відео, на якому видно, як Леді Гага звалюється зі сцени разом зі своїм фанатом.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції