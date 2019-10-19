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Леді Гага запевнила фанатів, що після інциденту у Лас-Вегасі вона почуває себе добре. Зірка приймає контрасні ванни.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 жовтня, американська співачка Леді Гага повідомила, що після феєричного падіння зі сцени на концерті у Лас-Вегасі, вона вимушена виконувати певні «ритуали». Так, знаменитість приймає крижану ванну. Для цього ванну доводиться наповнювати десятками кубиків льоду.
Після холодної ванни Леді Гага приймає й гарячу.
33-річна виконавиця також розповіла, що після падіння пройшла обстеження. На щастя, обійшлось без серйозних травм.
«Повсякденний показ шоу: крижана ванна протягом 5-10 хв, гаряча ванна 20, потім компресійний костюм, упакований пакетами льоду на 20 минут», - зазначила вона.
Нагадаємо, раніше у Мережі з’явилось відео, на якому видно, як Леді Гага звалюється зі сцени разом зі своїм фанатом.
13:47: Після падіння зі сцени Леді Гага кинулась у льодяну ванну
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