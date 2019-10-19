ПЄСівець Герасимов залякав українців втратою безвізу

Аня Мартинюк 19 жовтня 2019, 13:16

Артур Герасимов вирішив підтримати однопартійців, які в опозиції до влади. Так, він заявив, що через прийняття останніх законів Україна може втратити безвіз.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 жовтня, стало відомо депутат партії Петра Порошенка «Європейська солідарність», яку в народі називають ПЄС, Артур Герасимов вирішив покритикувати чинну владу. Так, він заявив, що Україна може втратити безвіз у зв’язку з прийнятими ВРУ законами.

«Закони, прийняті протягом минулих тижнів, скасовують ту реформу Генеральної прокуратури, від якої залежить наш "безвіз". Щоб ви знали - його реально можуть скасувати», - заявив політик.

Прихильник одіозного Петра Порошенка додав, що останнім часом правоохоронці почали «виконувати політичні замовлення». Він вважає, що Олега Гладковського, якого викрили у багатомільйонних збагаченнях під крилом Петра Порошенка, затримали незаконно.

«За ці вісім місяців (після публікації журналістського розслідування, в якому фігурував Гладковський, - ред.), а вже шість місяців при владі нова команда, жоден з фактів ні доведений. Але замість того, щоб визнати це, НАБУ впало виконувати політичні замовлення. Щоб швидко і сподобатися людям, а Закони не важливі», - додав Герасимов.