Порошенко сів на валізи

Аня Мартинюк 19 жовтня 2019, 12:37

За даними представників соцмереж, з особняка колишнього лідера України Петра Порошенка почали вивозити майно.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 жовтня, стало відомо, що з особняка Петра Порошенка в Козині почали вивозити майно. Про це йдеться у телеграм каналі «Розвідник». Відповідну інформацію також поширив політик Олександр Онищенко.

«За офіційною версією - експрезидент переїжджає зі свого палацу в інше місце. Реальна ситуація полягає в тому, що Петро Порошенко готується до втечі за кордон. Після серії гучних затримань Петро Порошенко вирішив убезпечити своє майно, картини і коштовності», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що соратник та партнер одіозного 5 президента України Ігор Кононенко таки покинув Україну. Раніше повідомлялось, що його в аеропорту затримали прикордонники.

Нагадаємо також, інший соратник Порошенка, Олег Гладковський, теж хотів покинути Україну, однак через фігурування у справі про багатомільйонні розкрадання в Укроборонпромі, йому не дозволили втекти.