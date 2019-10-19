Порошенко сів на валізи

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За даними представників соцмереж, з особняка колишнього лідера України Петра Порошенка почали вивозити майно.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 жовтня, стало відомо, що з особняка Петра Порошенка в Козині почали вивозити майно. Про це йдеться у телеграм каналі «Розвідник». Відповідну інформацію також поширив політик Олександр Онищенко.
«За офіційною версією - експрезидент переїжджає зі свого палацу в інше місце. Реальна ситуація полягає в тому, що Петро Порошенко готується до втечі за кордон. Після серії гучних затримань Петро Порошенко вирішив убезпечити своє майно, картини і коштовності», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що соратник та партнер одіозного 5 президента України Ігор Кононенко таки покинув Україну. Раніше повідомлялось, що його в аеропорту затримали прикордонники.
Нагадаємо також, інший соратник Порошенка, Олег Гладковський, теж хотів покинути Україну, однак через фігурування у справі про багатомільйонні розкрадання в Укроборонпромі, йому не дозволили втекти.
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