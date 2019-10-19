Українці отримають надбавку до зарплати

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Стало відомо, скільки становитиме індексація для українців у жовтні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 жовтня, стало відомо, що українці, які офіційно працевлаштовані, отримають надбавку до зарплати. Так, у жовтні після перерахунку бюджетники отримають надбавку у розмірі 214,75 грн. Як відомо, індексація передбачає перерахунок зарплати з урахуванням інфляції.
Нагадаємо також, що індексації підлягають зарплата, пенсії за віком, стипендії, аліменти, пенсія по інвалідності, компенсації за травму на виробництві або хвороба, виплати по безробіттю. Про це йдеться в законі №1282-ХІІ.
Як повідомлялось раніше, у партії «Голос» попередили, що педагоги України не отримають обіцяного раніше підняття зарплати. Бюджетний комітет відхилив пропозицію збільшити витрати на 5,1 млрд грн на зарплати педагогам.
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