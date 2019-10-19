Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Порошенко сів на валізи
  • Арешти «свиноборонпрому» спровокували паніку і втечу в рядах друзів Порошенка – Онищенко
  • Зеленський узурпує владу – Вакарчук

Українці отримають надбавку до зарплати

Аня Мартинюк 19 жовтня 2019, 12:07
Версія для друку
Українці отримають надбавку до зарплати

Стало відомо, скільки становитиме індексація для українців у жовтні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 жовтня, стало відомо, що українці, які офіційно працевлаштовані, отримають надбавку до зарплати. Так, у жовтні після перерахунку бюджетники отримають надбавку у розмірі 214,75 грн. Як відомо, індексація  передбачає перерахунок зарплати з урахуванням інфляції.

Нагадаємо також, що індексації підлягають зарплата, пенсії за віком, стипендії, аліменти, пенсія по інвалідності, компенсації за травму на виробництві або хвороба, виплати по безробіттю. Про це йдеться в законі №1282-ХІІ.

Як повідомлялось раніше, у партії «Голос» попередили, що педагоги України не отримають обіцяного раніше підняття зарплати. Бюджетний комітет відхилив пропозицію збільшити витрати на 5,1 млрд грн на зарплати педагогам. 

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції