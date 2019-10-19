Українці отримають надбавку до зарплати

Аня Мартинюк 19 жовтня 2019, 12:07

Стало відомо, скільки становитиме індексація для українців у жовтні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 жовтня, стало відомо, що українці, які офіційно працевлаштовані, отримають надбавку до зарплати. Так, у жовтні після перерахунку бюджетники отримають надбавку у розмірі 214,75 грн. Як відомо, індексація передбачає перерахунок зарплати з урахуванням інфляції.

Нагадаємо також, що індексації підлягають зарплата, пенсії за віком, стипендії, аліменти, пенсія по інвалідності, компенсації за травму на виробництві або хвороба, виплати по безробіттю. Про це йдеться в законі №1282-ХІІ.

Як повідомлялось раніше, у партії «Голос» попередили, що педагоги України не отримають обіцяного раніше підняття зарплати. Бюджетний комітет відхилив пропозицію збільшити витрати на 5,1 млрд грн на зарплати педагогам.