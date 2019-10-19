На Тернопільщині з автобуса випала дитина

Аня Мартинюк 19 жовтня 2019, 11:33

Трагедія на Тернопільщині. Тут з пасажирського автобуса випала неповнолітня дівчинка. Вижити їй не вдалось.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 жовтня, стало відомо, що в Тернопільській області під час руху пасажирського автобусу випала неповнолітня пасажирка. Дівчинка від отриманих травм померла у лікарні. За даними очевидців події, дитина стояла на сходах біля задніх дверей та грала з телефоном. Вони також зауважили, що у салоні були вільні місця.

«Випала з рейсового автобуса і загинула неповнолітня дитина. Нещастя сталося 18 жовтня близько 15:00. Дівчинка їхала з Тернополя додому в Підволочиський район на автобусі Кам'янець-Подільський-Тернопіль», - зазначили у поліції.

У поліції також додали, що між селом Колодіївка та Скалатом автобус в’їхав в яму. У цей момент дівчина зачепила ручку від дверей, після чого вони відкрилися. Дівчинка впала на асфальт головою.

«Водій надавав медичну допомогу поки їхала швидка», - відзначили у поліції.

Слідство триває.