Українським педагогам не підвищать зарплату

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У партії «Голос» заявили, що українські педагоги можуть не розраховувати на підняття зарплати. Стало відомо, чому.
Новину передає «Преса України».
Депутат партії «Голос» Інна Совсун повідомила, що бюджетний комітет відхилив пропозицію збільшити витрати на зарплати педагогам. З відповідною ініціативою виступила вона сама. Про це народна обраниця написала у соцмережі.
За її словами, у проекті бюджету на 2020 рік підвищення не передбачено. Так, вона пропонувала збільшити витрати на оплату праці на 5,1 млрд грн.
«Ці гроші повинні направлятися в першу чергу на підвищення зарплати найменш захищеним категоріям педагогічних працівників, таким, як вихователі дитсадків та молоді вчителі. На жаль, це є свідченням відсутності чіткого і зрозумілого підходу до вирішення питання з оплатою праці вчителів в уряду і моно більшості. Це одна з причин, чому ми не можемо підтримати проект бюджету на 2020 рік», - зазначила вона.
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