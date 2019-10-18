Нестор Шуфрич зганьбився перед журналістами

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Нестор Шуфрич не зміг згадати статті, які захищають журналістів.
Новину передає «Преса України».
Голова комітету зі свободи слова Нестор Шуфрич зганьбився. Про це повідомили журналісти «Уніан». За їх словами, він не зміг відтворити у пам’яті номери статей Крімінального кодексу України, які захіщають права журналістів.
«Номери зараз не згадаю. Але вже рази чотири підписував листи щодо сприяння в розслідуванні саме цих статей», - заявив він.
Шуфрич також не знайшов повноцінної відповіді на запитання, що передбачають статті із захисту журналістів. Він лише зазначив, що в статті щонайменше дві частини. Крім того, він запам’ятав, що покарання за втручання у журналістську діяльність – позбавлення волі до 7-8 років.
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