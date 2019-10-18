Гладковським доведеться голодувати всією сім'єю і кілька поколінь, щоб повернути вкрадене – політик

Аня Мартинюк 18 жовтня 2019, 14:17

Олександр Онищенко заявив, що поки соратник Петра Порошенка Олег Гладковський сидить у СІЗО, його рахунок стабільно поповнюється коштами українських платників податків.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 жовтня, політик Олександр Онищенко зазначив у соцмережі, що на рахунки Олега Гладковського активно поступають гроші з бюджету України.

«Поки Гладковський голодує в СІЗО, на рахунку його компанії продовжують капати гроші з держбюджету. Хоча «капати» не те слово - там кран відкритий: за серпень-вересень "Богдан Моторз" було перераховано 16 мільйонів гривень на виконання таємних угод з Міноборони в рамках держоборонзамовлення. І це тільки за двома контрактами. В цілому прокуратура і САП заарештували 20 таких договорів», - наголосив Онищенко.

Він також додав, що з грудня 2018 року корпорація Гладковського, соратника Петра Порошенка, викачала з бюджету 604 мільйони.

«Так що Гладковським доведеться голодувати всією сім'єю і кілька поколінь, щоб повернути вкрадене», - підсумував Онищенко.