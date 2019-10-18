Найбільший виробник сигарет в Україні зупинив виробництво

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«В.А.Т.-Прилуки» закрило виробництво та попросило півмільярда гривень за придбані акцизні марки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 жовтня, стало відомо, що тютюнова фабрика «В.А.Т.-Прилуки», закрила виробництво в Україні. Як відомо, «Прилуки» входять до міжнародної групи компаній British American Tobacco. Функціонування фабрика припинила 11 жовтня.
Фінансовий директор компанії Тарас Павлусь зазначив, що «В.А.Т.-Прилуки» просить відкликати 25 млн акцизних марок, а також повернути кошти, які були на них витрачені. Мова йде про 505 млн грн.
Нагадаємо, раніше найбільші тютюнові компанії заявили, що покинуть Україну у зв’язку з ініційованим законопроектом №1049, який повністю перерозподіляє фінансові потоки в тютюновій галузі.
Як відомо, поправки вніс представник «Слуги народу» Олександра Дубінський, який виступив за те, щоб компанії-виробники продавали цигарки компаніям за ціною, що не перевищує 80% від максимальної роздрібної ціни.
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