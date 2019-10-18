ПЄСівці влаштували істерику через затримання Гладковського

Аня Мартинюк 18 жовтня 2019, 12:56

Артур Герасимов вирішив заступитися за представника команди Петра Порошенка Олега Гладковського.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 жовтня, стало відомо, що у партії експрезидента Петра Порошенка «Європейська солідарність» влаштували істерику. Так, «пєсівцям» не сподобалось, що одіозного Олега Гладковського, якого викрили на щонайменше розкраданні на оборонці, затримали.

У прес-службі «Європейської солідарності» зазначили, що ніякого розкрадання збоку Гладковського не було. Зокрема, про це розповів Артур Герасимов. За його словами, влада намагається відволікти увагу суспільства від «капітуляції».

«Хотів би вам нагадати, що саме Петро Порошенко, наприклад, щодо ситуації з «Укроборонпромом» зробив все, щоб розслідування було об’єктивним і неупередженим. Гладковський тоді був звільнений з посади, і саме президент Порошенко звернувся до НАБУ з проханням розслідувати цю справу. Але сьогодні вже зрозуміло, що справа проти Гладковського – це була передвиборча технологія», - заявив прихильник Порошенка.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський намагався вилетіти з України.