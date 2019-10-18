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Леді Гага разом з фанатом звалилася зі сцени (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 18 жовтня 2019, 12:16
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Леді Гага разом з фанатом звалилася зі сцени (ВІДЕО)

Американська зірка Леді Гага застрибнула на свого фаната на сцені, однак той не зміг її втримати. Так, вони обоє феєрично звалилися зі сцени.

Новину передає «Преса України».

Під час шоу у Лас-Вегасі 33-річна Леді Гага станцювала разом зі своїм фанатом. Музична зірка застрибнула на чоловіка, після чого обоє почали ритмічно рухатися. В якийсь момент фан не втримав рівновагу і разом із Гагою він впав зі сцени.

За словами глядачів, попри «аварію» Леді Гага продовжила шоу. Один із глядачів також зміг зафіксувати подію на камеру телефону.

«Коли я побачив, як падає Гага і як на неї звалюється цей чоловік, я подумав, що на цьому шоу завершиться», - відзначили шанувальники зірки.

 

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