Леді Гага разом з фанатом звалилася зі сцени (ВІДЕО)

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Американська зірка Леді Гага застрибнула на свого фаната на сцені, однак той не зміг її втримати. Так, вони обоє феєрично звалилися зі сцени.
Новину передає «Преса України».
Під час шоу у Лас-Вегасі 33-річна Леді Гага станцювала разом зі своїм фанатом. Музична зірка застрибнула на чоловіка, після чого обоє почали ритмічно рухатися. В якийсь момент фан не втримав рівновагу і разом із Гагою він впав зі сцени.
За словами глядачів, попри «аварію» Леді Гага продовжила шоу. Один із глядачів також зміг зафіксувати подію на камеру телефону.
«Коли я побачив, як падає Гага і як на неї звалюється цей чоловік, я подумав, що на цьому шоу завершиться», - відзначили шанувальники зірки.
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