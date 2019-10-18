Леді Гага разом з фанатом звалилася зі сцени (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 18 жовтня 2019, 12:16

Американська зірка Леді Гага застрибнула на свого фаната на сцені, однак той не зміг її втримати. Так, вони обоє феєрично звалилися зі сцени.

Новину передає «Преса України».

Під час шоу у Лас-Вегасі 33-річна Леді Гага станцювала разом зі своїм фанатом. Музична зірка застрибнула на чоловіка, після чого обоє почали ритмічно рухатися. В якийсь момент фан не втримав рівновагу і разом із Гагою він впав зі сцени.

За словами глядачів, попри «аварію» Леді Гага продовжила шоу. Один із глядачів також зміг зафіксувати подію на камеру телефону.

«Коли я побачив, як падає Гага і як на неї звалюється цей чоловік, я подумав, що на цьому шоу завершиться», - відзначили шанувальники зірки.