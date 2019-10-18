Арешти «свиноборонпрому» спровокували паніку і втечу в рядах друзів Порошенка – Онищенко

Аня Мартинюк 18 жовтня 2019, 11:34

Олександр Онищенко прокоментував реакцію друзів Петра Порошенка на арешти. Так, він розповів, як Ігор Кононенко раптом захотів подивитися теніс у Китаї.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 жовтня, політик Олександр Онищенко зазначив, що друг одіозного 5 президента України Петра Порошенка Ігор Кононенко вирішив хутко покинути Україну. Про це Онищенко написав у соцмережі.

«Ще один соратник Порошенка полетів, і не обіцяв повернутися ... Арешти «свиноборонпрому» спровокували паніку і втечу в рядах друзів «Петра П'ятого». Так, армійський друг і колишній депутат Ігор Кононенко в четвер увечері прибув в аеропорт Бориспіль з метою швидше покинути Україну», - зазначив політик.

Він додав, що прикордонники майже годину перевіряли документи Кононенка, адже його прізвище згадується в контексті багатьох кримінальних проваджень.

«Сам же Кононенко спробував зробити хорошу міну при поганій грі. Він розповів, що його втеча ніяк не пов'язане з полюванням правоохоронних та антикорупційних органів на членів рошенівського клану, а сам він через Стамбул направляється в Гонконг, а потім - в Китай в Ченду. Виявилося, що армійський товариш експрезидента завзятий фанат тенісу, і просто жити не може без перегляду чемпіонату світу з великого тенісу - Junior Masters. Судячи з усього, в Лондон ведуть багато обхідних шляхів, і Кононенко вибрав «китайський маневр», - розповів Онищенко.

Підсумовуючи він зазначив, що в Великій Британії й так тісно від українських втікачів, тому Кононенко може спливти в іншому місці.

«Є ще Ізраїль, звідки видачі немає. До речі, Порошенко якось в кінці липня теж літав до Стамбула нібито на відпочинок. Може, там у порохоботів лежбище?» - підсумував він.