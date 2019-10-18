У Дніпрі молода жінка викинулась з балкону

Аня Мартинюк 18 жовтня 2019, 11:01

У Дніпрі безробітна молода жінка вистрибнула з балкону 14 поверху. Вижити їй не вдалось.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 жовтня, стало відомо, що на вулиці Висоцького у Дніпрі молода жінка вкоротила собі віку. Відомо, що 33-річна жінка вистрибнула з вікна 14 поверху. Вижити їй не вдалось. Трагедія трапилась близько 4:00 год.

Що підштовхнуло жінку до такого кроку – наразі встановлюють правоохоронці. Батько загиблої розповів, що вона зловживала міцними напоями та ніде не працювала.

Наразі невідомо, чи вона залишила передсмертну записку. Обставини інциденту встановлюються.