Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Арешти «свиноборонпрому» спровокували паніку і втечу в рядах друзів Порошенка – Онищенко
  • Зеленський узурпує владу – Вакарчук
  • Дубінський про концерти Гончарука: Відсутність позиції - найгірша позиція

У Дніпрі молода жінка викинулась з балкону

Аня Мартинюк 18 жовтня 2019, 11:01
Версія для друку
У Дніпрі молода жінка викинулась з балкону

У Дніпрі безробітна молода жінка вистрибнула з балкону 14 поверху. Вижити їй не вдалось.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 жовтня, стало відомо, що на вулиці Висоцького у Дніпрі молода жінка вкоротила собі віку. Відомо, що 33-річна жінка вистрибнула з вікна 14 поверху. Вижити їй не вдалось. Трагедія трапилась близько 4:00 год.

Що підштовхнуло жінку до такого кроку – наразі встановлюють правоохоронці. Батько загиблої розповів, що вона зловживала міцними напоями та ніде не працювала.

Наразі невідомо, чи вона залишила передсмертну записку. Обставини інциденту встановлюються. 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції