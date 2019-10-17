Британський гурт назвав Україну Росією

Аня Мартинюк 17 жовтня 2019, 13:58

Рок-гурт Uriah Heep потрапив у скандал. Виявилось, що музиканти не знають, що Україна та Росія – це дві різні країни.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 жовтня, стало відомо, що британський рок-гурт Uriah Heep назвав Україну й Білорусь частиною Росії. Відповідна помилка була помічена в анонсі гурту. Про це розповіла юрист Анна Маляр.

«Ще дві дати оголошені в Російській Федерації. П’ятниця, 7 лютого – Київ, Україна, МЦКМ. Суббота, 8 лютого – Мінськ, Білорусь, Prime Hall», - йдеться в спільноті музикантів.

«Мені здається, цим музикантам та їх менджменту треба пояснити, що Київ то не Russia Federation. Завжди дивує людська обмеженість. І це не про те, цікава їм Україна чи ні… це про знання шкільної програми географії та історії й про читання новин бодай час від часу. Співчуваю людям, які нею тільки співають…», - зазначила юрист.

Інтернет-спільнота зазначила, що на рокерів необхідно скаржитися, адже вони «розпалюють міжнаціональну ворожнечу в мережі».