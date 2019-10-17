Серіал «Свати» збираються перейменувати

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Данил Бєлих розповів, що на тлі виходу ряду акторів з проекту «Свати», телепродукт збираються перейменувати.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 жовтня, стало відомо, що серіал студії «Квартал-95» «Свати» змінить свою назву. Про це розповів актор телепроекту Данил Бєлих. За його словами, серіал може називатися «Зовиця».
Бєлих пояснив, що перейменування може бути зв’язаним з проблемами під час зйомок чергового сезону. Мова йде про сьомий сезон та відхід від проекту багатьох акторів.
Тим не менше артист заявив, що серіал вийде на телеекрани у будь-якому випадку.
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11:26: Дженніфер Еністон завантажила перше фото в Instagram та «зламала» соцмережу
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