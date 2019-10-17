Зеленський узурпує владу – Вакарчук

Аня Мартинюк 17 жовтня 2019, 12:42

Найбільш творчий нардеп ВРУ Святослав Вакарчук висловився з приводу головування Володимира Зеленського.

Новину передає «Преса України».

Лідер фракції «Слуга народу» Святослав Вакарчук дав нове інтерв’ю. У ньому він зазначив, що президент Володимир Зеленський схожий на Віктора Януковича.

За словами політика, Зеленський намагається узурпувати владу. Вакарчук додав, що він би на його місці почав би творити реформи.

«Перша річ – якби я був президентом і у мене була своя парламентська більшість, я б точно не починав із того, щоб ще і де-юре зцементувати свою владу і посилити свої повноваження», - заявив Вакарчук.

Нагадаємо, раніше Святослав Вакарчук був розкритикований представниками президентської фракції «Слуга народу». А саме за те, що співак залишив робоче місце ради концерту у Мінську.