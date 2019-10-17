Демі Роуз показала не лише груди

Річард Бренсон показав, у чому відправлятиме туристів в космос 11:16
Дженніфер Еністон завантажила перше фото в Instagram та «зламала» соцмережу 11:26
Емілі Ратаковськи та Ріта Ора позмагалися купальниками 10:16
Окупантів вкотре принизили: Ердоган зустрівся з «депутатами» Криму випадково 09:38
Зеленському доведеться рахуватись з Богданами, Тищенками, Дубінськими – Небоженко 08:58
Українки їдуть народжувати у Польщу, бо там дешевше – депутат 08:17
Українцям стало соромно за поведінку депутатів ВРУ (ВІДЕО) 06:59
На Донбасі снайпер поцілив в молоду українську військову 06:28
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
24-річна Демі Роуз постала в образі жінки з Техасу. Так, вона показала шанувальникам більше, ніж могла.
Новину передає «Преса України».
Фотомодель Демі Роуз, яка славиться своєю «пісочною» фігурою, зайнялась звичною справою – фотосесіями. Знаменитість, яка полюбляє демонструвати свій пишний бюст, на цей раз вирішила порадувати прихильників дечим більшим.
Так, вона повністю показала тіло, демонструючи найвдаліші ракурси, у костюмі ковбойки.
24-річна фотозірка вкотре довела, що пишні форми – це природньо та дуже красиво. Зокрема, це підтвердили у соцмережі.
«Демі Роуз справжній бутон троянди, який розквітає нам на радість», - відзначили шанувальники зірки.
11:16: Річард Бренсон показав, у чому відправлятиме туристів в космос
11:26: Дженніфер Еністон завантажила перше фото в Instagram та «зламала» соцмережу
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.