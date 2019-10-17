Демі Роуз показала не лише груди

Аня Мартинюк 17 жовтня 2019, 12:07

24-річна Демі Роуз постала в образі жінки з Техасу. Так, вона показала шанувальникам більше, ніж могла.

Новину передає «Преса України».

Фотомодель Демі Роуз, яка славиться своєю «пісочною» фігурою, зайнялась звичною справою – фотосесіями. Знаменитість, яка полюбляє демонструвати свій пишний бюст, на цей раз вирішила порадувати прихильників дечим більшим.

Так, вона повністю показала тіло, демонструючи найвдаліші ракурси, у костюмі ковбойки.

24-річна фотозірка вкотре довела, що пишні форми – це природньо та дуже красиво. Зокрема, це підтвердили у соцмережі.

«Демі Роуз справжній бутон троянди, який розквітає нам на радість», - відзначили шанувальники зірки.