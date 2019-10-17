Українські зірки боксу потрапили у рейтинг ESPN

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Гордість України Василь Ломаченко та Олександр Усик були визнані одними з десяти кращих боксерів світу не залежно від вагової категорії.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 жовтня, стало відомо, що українські зірки боксу Василь Ломаченко та Олександр Усик потрапили у список з десяти кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Рейтинг представив американський канал ESPN.
Так, чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) зайняв першу позицію у рейтингу. Тим часом дебютант у суперважкій вазі Олександр Усик розмістився на шостій сходинці.
Нагадаємо, раніше українська зірка боксу Василь Ломаченко зайняв першість у спортивному рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P).
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