Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Дубінський про концерти Гончарука: Відсутність позиції - найгірша позиція
  • «Прем'єр-дегенерат»: Гончарук відвідав концерт неонацистів (ВІДЕО)
  • У Туреччині ніхто не питав «Чий Крим?» – Поклонська

Українські зірки боксу потрапили у рейтинг ESPN

Аня Мартинюк 17 жовтня 2019, 11:38
Версія для друку
Українські зірки боксу потрапили у рейтинг ESPN

Гордість України Василь Ломаченко та Олександр Усик були визнані одними з десяти кращих боксерів світу не залежно від вагової категорії.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 жовтня, стало відомо, що українські зірки боксу Василь Ломаченко та Олександр Усик потрапили у список з десяти кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Рейтинг представив американський канал ESPN.

Так, чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) зайняв першу позицію у рейтингу. Тим часом дебютант у суперважкій вазі Олександр Усик розмістився на шостій сходинці.

Нагадаємо, раніше українська зірка боксу Василь Ломаченко зайняв першість у спортивному рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P).

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції