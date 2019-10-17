Річард Бренсон показав, у чому відправлятиме туристів в космос

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У Virgin Galactic показали, як виглядатиме «космічний одяг» туристів, які наважаться на екстремальний політ в космос.
Новину передає «Преса України».
Засновник компанії Virgin Galactic Річард Бренсон та партнер Under Armour представили лінійку космічних скафандрів, які будуть використовуватися для майбутніх пасажирських подорожей в космос.
Так, екіпірування включає в себе скафандр, взуття, тренувальний костюм і куртку космонавта «Limited Edition».
Космічний одяг представив сам Річард Бренсон. За його словами, наступний раз він приміряє цей одяг уже перед поїздкою в космос.
«Мені подобається, як виглядає космічний одяг, і мені подобається почуття, коли ти в ньом. Мені також подобається той факт, що в наступний раз, коли я одягну його, я буду на шляху в космос», - заявив Бренсон.
Нагадаємо, Virgin Galactic багато років працює над реалізацією ідеї відправки туристів у космос.
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