Обрано краще фото дикої природи 2019 року

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Знімок, на якому зафіксовано переляканого сурка та лисицю, став кращим у 2019 році.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 жовтня, стало відомо, що судді виставки фотознімків дикої природи, обрали один найкращий. Перше переможне місце дісталось фотографу Юнцин Бао.
Так, він здобув престижний титул Фотограф дикої природи року. Він сфотографував переляканого бабака, до якого підібралась молода лисиця.
Знімок, який був названий «Момент», був зроблений в китайській провінції Цинхай.
«Знімок зображає протистояння між тибетською лисицею та бабаком, що здається замерзлим від страху. Фотографічно це просто ідеальний момент. Експресивна інтенсивність пози утримує вас в збентеженні, а нитка енергії між піднятими лапами, здається, тримає головних героїв у ідеальному балансі», - прокоментувала фото голова суддівської колегії Роз Кідман Кокс.
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