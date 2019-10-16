Парадонтит - почему это опасно

Аня Мартинюк 16 жовтня 2019, 06:16

Заболевания пародонтита или просто заболевания десен, затрагивают почти всех в какой-то момент их жизни. Симптомы варьируются от легкого кровотечения при чистке зубов до потери костной массы и ослабления зубов. К счастью, современные методы, которые делают лечение пародонтита простым, также позволяют вернуть людей к полноценной жизни максимально быстро.

Знакомьтесь, парадонтит

Без лечения гингивит перерастет в настоящее заболевание пародонта. Есть три легко определяемые стадии пародонтита:

Ранний периодонтит. На этом этапе зубной налет может накапливаться вокруг десен и под краями десен. Это вызывает отек краев десен, и десна отрывается от зуба, позволяя большему количеству вредных бактерий попасть в этот «карман».

Умеренный пародонтит. На этом этапе десна отделяется от зуба дальше вниз по корню, и карманы трудно чистить обычными методами. Отделенная десна распространяется вниз за верхушку кости, которая начинает поглощаться бактериями и токсинами. Это все еще можно лечить без хирургического вмешательства.

Продвинутый периодонтит. Десны «отрываются» от зуба. Карманы углубляются и наполняются гноем. Зубы станут более «подвижны». У пациента, скорее всего, будет сильный неприятный запах изо рта и кровь во рту при пережевывании твердых продуктов. Эта стадия может потребоваться хирургическое лечение.

Все эти три стадии заболевания десен обычно определяются как хроническое (в течение длительного времени) или агрессивное заболевание десен. Такая проблема чаще наблюдается у молодых людей и, если ее не решать, человек рискует быстро потерять зубы.

Помимо потери зубов, ряд может начать быстрее смещаться или вызвать пром того, что он нездоров, он может сделать улыбку очень неприглядной. Даже промежутки между зубами. К счастью, скрыть неприглядные пространства с можно с помощью акриловых виниров. Это тонкие силиконовые или акриловые покрытия, которые накладываются на десну и заполняют необходимое пространство.

Современное лечение болезненное?

Лечение десен в https://32dent.ua обычно проходит безболезненно. Кроме того, симптомы парадонтита также протекают без особых болевых ощущений, именно поэтому пациенты приходят к врачу уже с запущенной формой. Важно ежегодно посещать своего лечащего врача для консультации.

Для лечения заболеваний десен требуется время, и может потребоваться несколько визитов к врачу.