Плиты перекрытия - для строительства на высшем уровне

Аня Мартинюк 16 жовтня 2019, 05:48

Бетонная плита является привычным конструктивным элементом современных зданий, состоящим из плоской горизонтальной поверхности из литого бетона. Армированные сталью плиты, обычно толщиной от 100 до 500 мм, чаще всего используются для строительства полов и потолков, в то время как более тонкие глиняные плиты могут использоваться для наружного мощения. Побробнее о панелях перекрытия в этой статье.

Что мы знаем о железобетонных плитах

Во многих жилых и промышленных зданиях для строительства первого этажа используется толстая бетонная плита, опирающаяся на фундамент или непосредственно на землю. Эти плиты обычно классифицируются как наземные или подвесные. Плита является грунтовой, если она опирается непосредственно на фундамент, в противном случае плита подвешена.

Тепловые свойства панелей и плит перекрытия. Энергоэффективность стала главной темой при строительстве новых зданий, и преобладание бетонных плит требует тщательного рассмотрения его тепловых свойств, чтобы минимизировать потери энергии. Бетон имеет термические свойства, аналогичные кладочным изделиям. Он имеет относительно высокую тепловую массу и является хорошим проводником тепла.

Высокая тепловая масса бетонных плит, которые применяются как для стен и полов, означает, что для реагирования на изменения температуры окружающей среды требуется много времени. Это является недостатком, когда помещения отапливаются периодически и требуют быстрого реагирования, так как нагревание всего здания, включая плиту, занимает больше времени. Тем не менее, высокая тепловая масса является преимуществом в климате с большими суточными колебаниями температуры, когда плита действует как регулятор, поддерживая здание прохладным днем и теплым ночью.

Преимущества плит перекрытый

Для многоэтажных зданий существует несколько общих конструкций перекрытий https://activen.com.ua/produkciya/zhbi-izdeliya/plity-perekrytiya/. В строительстве популярны монолитные и пустотелые панели перекрытия. О последних подробнее.