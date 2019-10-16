Дженніфер Еністон завантажила перше фото в Instagram та «зламала» соцмережу 11:26
Емілі Ратаковськи та Ріта Ора позмагалися купальниками 10:16
Окупантів вкотре принизили: Ердоган зустрівся з «депутатами» Криму випадково 09:38
Зеленському доведеться рахуватись з Богданами, Тищенками, Дубінськими – Небоженко 08:58
Українки їдуть народжувати у Польщу, бо там дешевше – депутат 08:17
Українцям стало соромно за поведінку депутатів ВРУ (ВІДЕО) 06:59
На Донбасі снайпер поцілив в молоду українську військову 06:28
У Донецка должен быть только один особый статус: вечная повинность носить звание "Город-предатель" 10:09
«Слуги народу» запропонували скасувати військовий збір 08:20
Найбільші «патріоти» зустріли День захисника України в Лондоні 07:05
Дубінський про концерти Гончарука: Відсутність позиції - найгірша позиція 06:35
«Прем'єр-дегенерат»: Гончарук відвідав концерт неонацистів (ВІДЕО) 12:39
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Дженніфер Еністон оприлюднила довгоочікуване селфі з колегами по серіалу «Друзі». Її акаунт став шалено популярним.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 15 жовтня, голлівудська суперзірка Дженніфер Еністон завела сторінку в Instagram. 50-річна актриса оприлюднила знімок, на якому зображено усіх головних героїв культового серіалу «Друзі». Так, на радість шанувальникам, вона позувала разом із Кортні Кокс, Лізою Кудроу, Меттом ЛеБлан, Меттью Перрі та Девідом Швіммером.
В результаті під фото з’явилась велика кількість коментарів. Інтернет-спільнота почала хвилюватись, адже ніхто не міг підписатися на сторінку Еністон.
«Вибачте, мені здається, я щось тут зламала», - написала Еністон у коментарях.
Тим часом фотографія швидко набрала мільйони лайків. До слова, проблема з акаунтом акторки була вирішена. За 5 годин вона зібрала 1,4 мільйона підписників.
11:26: Дженніфер Еністон завантажила перше фото в Instagram та «зламала» соцмережу
10:16: Емілі Ратаковськи та Ріта Ора позмагалися купальниками
09:38: Окупантів вкотре принизили: Ердоган зустрівся з «депутатами» Криму випадково
08:58: Зеленському доведеться рахуватись з Богданами, Тищенками, Дубінськими – Небоженко
08:17: Українки їдуть народжувати у Польщу, бо там дешевше – депутат
07:40: Україна буде однією з найтепліших у Європі – синоптик
06:59: Українцям стало соромно за поведінку депутатів ВРУ (ВІДЕО)
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.