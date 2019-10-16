Дженніфер Еністон завантажила перше фото в Instagram та «зламала» соцмережу

Аня Мартинюк 16 жовтня 2019, 11:26

Дженніфер Еністон оприлюднила довгоочікуване селфі з колегами по серіалу «Друзі». Її акаунт став шалено популярним.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 15 жовтня, голлівудська суперзірка Дженніфер Еністон завела сторінку в Instagram. 50-річна актриса оприлюднила знімок, на якому зображено усіх головних героїв культового серіалу «Друзі». Так, на радість шанувальникам, вона позувала разом із Кортні Кокс, Лізою Кудроу, Меттом ЛеБлан, Меттью Перрі та Девідом Швіммером.

В результаті під фото з’явилась велика кількість коментарів. Інтернет-спільнота почала хвилюватись, адже ніхто не міг підписатися на сторінку Еністон.

«Вибачте, мені здається, я щось тут зламала», - написала Еністон у коментарях.

Тим часом фотографія швидко набрала мільйони лайків. До слова, проблема з акаунтом акторки була вирішена. За 5 годин вона зібрала 1,4 мільйона підписників.