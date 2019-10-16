Кім Чен Ин прокатався на коні

Аня Мартинюк 16 жовтня 2019, 10:47

Лідер КНДР піднявся на найвищу точку півострова на коні. ЗМІ розповіли, що це може означати.

Новину повідомляють іноземні ЗМІ, передає «Преса України».

Сьогодні, 16 жовтня, стало відомо, що лідер КНДР Кім Чен Ин прокатався на гору Паекту, найвищу точку Корейського півострова, на білому коні. Також він зробив важливу заяву. Так, Кім Чен Ин закликаючи до більшої самостійності у відношення американських санкцій.

До слова, гора Паекту вважається одним із найсвятіших місць півострова. У вересні 2018 року лідер Кім Чен Ин та лідер Республіки Корея Мун Джі-ен спільно піднялися на вершину гори на своєму третьому саміті.

За словами експертів, лідер КНДР відвідує гору перед великими рішеннями та подіями.

«Його підняття на коні - це велика подія», - відзначили ЗМІ.