Емілі Ратаковськи та Ріта Ора позмагалися купальниками

Аня Мартинюк 16 жовтня 2019, 10:16

Інтернет-спільнота оцінила нові образи моделі Емілі Ратаковськи та співачки Ріти Ори.

Новину передає «Преса України».

Емілі Ратаковськи та Ріта Ора показали, що вони живуть своїм найкращим життям, демонструючи нові знімки з відпочинку. Так, 28-річна Ракатовськи була зафіксована папараці під час засмаги в Майамі у суцільному мініатюрному купальнику.

Тим часом Ріта Ора показала підтягнуте тіло та засмагу у роздільному рожевому купальнику. Відомо, що 28-річна хітмейкерка насолоджується відпочинком у Греції. Інтернет-спільнота засипала обох красунь компліментами.

«Ратаковські божественна. Як ми жили без неї раніше», - з’явилось у коментарях.

«Ріта Ора така талановита і така красива. Це досить рідке поєднання», - відзначили шанувальники співачки.