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Інтернет-спільнота оцінила нові образи моделі Емілі Ратаковськи та співачки Ріти Ори.
Новину передає «Преса України».
Емілі Ратаковськи та Ріта Ора показали, що вони живуть своїм найкращим життям, демонструючи нові знімки з відпочинку. Так, 28-річна Ракатовськи була зафіксована папараці під час засмаги в Майамі у суцільному мініатюрному купальнику.
Тим часом Ріта Ора показала підтягнуте тіло та засмагу у роздільному рожевому купальнику. Відомо, що 28-річна хітмейкерка насолоджується відпочинком у Греції. Інтернет-спільнота засипала обох красунь компліментами.
«Ратаковські божественна. Як ми жили без неї раніше», - з’явилось у коментарях.
«Ріта Ора така талановита і така красива. Це досить рідке поєднання», - відзначили шанувальники співачки.
11:26: Дженніфер Еністон завантажила перше фото в Instagram та «зламала» соцмережу
10:16: Емілі Ратаковськи та Ріта Ора позмагалися купальниками
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