Окупантів вкотре принизили: Ердоган зустрівся з «депутатами» Криму випадково

Аня Мартинюк 16 жовтня 2019, 09:38

Наталія Поклонська і Руслан Бальбек, яким вдалось пробратись до Раджепа Ердогана, даремно розповідали, що їм були раді. Виявилось, що зустріч була випадковою.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 жовтня, стало відомо, що президент Туреччини Раджеп Ердоган, який зустрівся з російською делегацію, в яку входили так звані депутати Криму, не планував з ними зустрічатися.

Відповідну заяву зробив посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гульдер. За його словами, зустріч мала випадковий характер. Слова посла навела прес-секретар МЗС України Катерина Зеленко.

«У нас була дуже відверта розмову про те, що це був за захід і яким чином сталося так, що ці горезвісні «депутати» потрапили в список учасників цього форуму. Посол чітко зазначив, що мова йде про випадковий характер зустрічі, це не цілеспрямована акція. Це протокольний захід, і як визначає протокол, глава держави привітав усіх учасників форуму та в церемонії рукостискання прийняли участь і ці двоє «депутатів», - розповіла Зеленко.

Нагадаємо, мова йде про Наталію Поклонську і Руслана Бальбека, які після зустрічі з турецьким лідером заявили, що їм на форумі були раді і навіть виражали захват від зустрічі з «кримськими депутатами».