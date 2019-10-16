Зеленському доведеться рахуватись з Богданами, Тищенками, Дубінськими – Небоженко

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Віктор Небоженко зауважив, що у «Слузі народу» є представники, які намагаються переформатувати Володимира Зеленського.
Новину передає «Преса України».
Директор соціальної студії «Український барометр» Віктор Небоженко заявив, що ряд представників партії «Слуга народу» намагаються переформатувати президента під власні політичні погляди. При цьому «токсичними» таких політиків він називати не хоче.
«Вони не просто псують рейтинг гаранту, а це їхня свідома позиція і я впевнений, що їхній вплив буде зростати. Проблема в тому, що більшість тих, кого привів до влади Зеленський, не розуміють до кінця, куди саме вони потрапили і далеко не завжди вміють виражати свої політичні погляди», - розповів Небоженко.
За його словами, «ті самі Богдан, Дубінський і Тищенко» - блогери, публічні люди, які демонструють власні погляди.
«Я не думаю, що вони вважають себе токсичними і, швидше за все, Зеленському доведеться із ними рахуватись», – підсумував Небоженко.
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