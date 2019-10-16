Українки їдуть народжувати у Польщу, бо там дешевше – депутат 08:17
Українцям стало соромно за поведінку депутатів ВРУ (ВІДЕО) 06:59
На Донбасі снайпер поцілив в молоду українську військову 06:28
У Донецка должен быть только один особый статус: вечная повинность носить звание "Город-предатель" 10:09
«Слуги народу» запропонували скасувати військовий збір 08:20
Найбільші «патріоти» зустріли День захисника України в Лондоні 07:05
Дубінський про концерти Гончарука: Відсутність позиції - найгірша позиція 06:35
«Прем'єр-дегенерат»: Гончарук відвідав концерт неонацистів (ВІДЕО) 12:39
У Києві карета «швидкої» потрапила у смертельну ДТП (ВІДЕО) 12:02
Дніпро практично втратив здатність до самоочищення – екологи 10:44
У «Слугу народу» набирали людей з вулиці – політтехнолог 10:13
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Андріян Гутник пояснив, чому українки надають перевагу народженню дитини у Польщі, аніж в Україні.
Новину передає «Преса України».
Депутат Львівської міської ради від ВО «Свобода» Андріян Гутник виступив в ефірі «Народного толк-шоу». Так, він розповів, що багато жінок виїжджає до Польщі, адже там можна «вигідно» народити дитину.
«Багато хто їде до Польщі, бо там можна народити практично за ті самі гроші, але в кращих умовах», - розповів він.
Політик зазначив, що міська влада Львова могла би сприяти покращенню умов у пологових будинках. Гутник особливо наголосив, що грошей на це вистачає.
«Насправді грошей у бюджеті Львова щороку стає все більше. Кілька років тому ми мали два-три мільярди, сьогодні – понад десять. Цікаво тільки, як влада міста відноситься до розподілення цих коштів. Біля 20% бюджету йде на соціальну сферу, але тільки протягом кількох останніх років запрацювала сфера спорту, куди почали виділяти кошти», - додав він.
08:17: Українки їдуть народжувати у Польщу, бо там дешевше – депутат
07:40: Україна буде однією з найтепліших у Європі – синоптик
06:59: Українцям стало соромно за поведінку депутатів ВРУ (ВІДЕО)
06:28: На Донбасі снайпер поцілив в молоду українську військову
10:09: У Донецка должен быть только один особый статус: вечная повинность носить звание "Город-предатель"
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.