Українки їдуть народжувати у Польщу, бо там дешевше – депутат

Аня Мартинюк 16 жовтня 2019, 08:17

Андріян Гутник пояснив, чому українки надають перевагу народженню дитини у Польщі, аніж в Україні.

Новину передає «Преса України».

Депутат Львівської міської ради від ВО «Свобода» Андріян Гутник виступив в ефірі «Народного толк-шоу». Так, він розповів, що багато жінок виїжджає до Польщі, адже там можна «вигідно» народити дитину.

«Багато хто їде до Польщі, бо там можна народити практично за ті самі гроші, але в кращих умовах», - розповів він.

Політик зазначив, що міська влада Львова могла би сприяти покращенню умов у пологових будинках. Гутник особливо наголосив, що грошей на це вистачає.

«Насправді грошей у бюджеті Львова щороку стає все більше. Кілька років тому ми мали два-три мільярди, сьогодні – понад десять. Цікаво тільки, як влада міста відноситься до розподілення цих коштів. Біля 20% бюджету йде на соціальну сферу, але тільки протягом кількох останніх років запрацювала сфера спорту, куди почали виділяти кошти», - додав він.