Україна буде однією з найтепліших у Європі – синоптик

Аня Мартинюк 16 жовтня 2019, 07:40

Наталія Діденко сповістила про гарячий день тижня в Україні. Так, стовпчики термометрів готуються показати +24 градуси.

Новину передає «Преса України».

Відомий український синоптик Наталія Діденко заявила, що сьогодні, 16 жовтня, в Україні буде спекотно. Так, температура повітря вдень прогріється до +18+24 градусів. В результаті Україна буде однією з найтепліших у Європі. Про це синоптик написала у соцмережі.

«А, наприклад, в Іспанії, Франції, не кажу вже про Німеччину чи Велику Британію чи Швецію, буде +10+15 градусів», - зазначила вона.

Опадів у вигляді дощу не очікується, в країні переважатиме суха ясна погода. Тумани очікуються на Сході, Півдні, у Центрі та навколо Карпат.

«Видимість у туманах погрішуватиметься до 300-500 метрів, уважно!» - наголосила вона.

Кияни можуть розраховувати на температуру повітря близько +20 градусів. Підсумовуючи Діденко зазначила, що така погода втримається до кінця тижня.