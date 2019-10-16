Україна буде однією з найтепліших у Європі – синоптик

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Наталія Діденко сповістила про гарячий день тижня в Україні. Так, стовпчики термометрів готуються показати +24 градуси.
Новину передає «Преса України».
Відомий український синоптик Наталія Діденко заявила, що сьогодні, 16 жовтня, в Україні буде спекотно. Так, температура повітря вдень прогріється до +18+24 градусів. В результаті Україна буде однією з найтепліших у Європі. Про це синоптик написала у соцмережі.
«А, наприклад, в Іспанії, Франції, не кажу вже про Німеччину чи Велику Британію чи Швецію, буде +10+15 градусів», - зазначила вона.
Опадів у вигляді дощу не очікується, в країні переважатиме суха ясна погода. Тумани очікуються на Сході, Півдні, у Центрі та навколо Карпат.
«Видимість у туманах погрішуватиметься до 300-500 метрів, уважно!» - наголосила вона.
Кияни можуть розраховувати на температуру повітря близько +20 градусів. Підсумовуючи Діденко зазначила, що така погода втримається до кінця тижня.
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