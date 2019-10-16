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Українцям стало соромно за поведінку депутатів ВРУ (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 16 жовтня 2019, 06:59
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Українцям стало соромно за поведінку депутатів ВРУ (ВІДЕО)

Український фотограф показав, як народні обранці «трудяться» у ВРУ.

Новину передає «Преса України».

Фотограф Ян Доброносов показав у соцмережі, чим займаються депутати на вечерньому засіданні. Так, він записав коротке відео, на якому видно, як народні обраниці під’їдають, весело спілкуються на тлі озвучення законопроекту про голосування.

Інтернет-спільнота висловила своє невдоволення з приводу такої поведінки депутатів, яким довірили цілу країну.

«Зборище. Ні культури, ні інтелекту», «Соромно за них, фу...»,  «Дармоїди, усе до влади повзуть»,  «Школярі б такого не зробили»,  «Сором! І це так серйозно вирішується доля України та українців? Хіба це депутати ВР? Це пародія. Жах», - такі коментарі з’явилися під відео.



 

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