Українцям стало соромно за поведінку депутатів ВРУ (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 16 жовтня 2019, 06:59

Український фотограф показав, як народні обранці «трудяться» у ВРУ.

Новину передає «Преса України».

Фотограф Ян Доброносов показав у соцмережі, чим займаються депутати на вечерньому засіданні. Так, він записав коротке відео, на якому видно, як народні обраниці під’їдають, весело спілкуються на тлі озвучення законопроекту про голосування.

Інтернет-спільнота висловила своє невдоволення з приводу такої поведінки депутатів, яким довірили цілу країну.

«Зборище. Ні культури, ні інтелекту», «Соромно за них, фу...», «Дармоїди, усе до влади повзуть», «Школярі б такого не зробили», «Сором! І це так серйозно вирішується доля України та українців? Хіба це депутати ВР? Це пародія. Жах», - такі коментарі з’явилися під відео.