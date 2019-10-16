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Український фотограф показав, як народні обранці «трудяться» у ВРУ.
Новину передає «Преса України».
Фотограф Ян Доброносов показав у соцмережі, чим займаються депутати на вечерньому засіданні. Так, він записав коротке відео, на якому видно, як народні обраниці під’їдають, весело спілкуються на тлі озвучення законопроекту про голосування.
Інтернет-спільнота висловила своє невдоволення з приводу такої поведінки депутатів, яким довірили цілу країну.
«Зборище. Ні культури, ні інтелекту», «Соромно за них, фу...», «Дармоїди, усе до влади повзуть», «Школярі б такого не зробили», «Сором! І це так серйозно вирішується доля України та українців? Хіба це депутати ВР? Це пародія. Жах», - такі коментарі з’явилися під відео.
06:59: Українцям стало соромно за поведінку депутатів ВРУ (ВІДЕО)
06:28: На Донбасі снайпер поцілив в молоду українську військову
10:09: У Донецка должен быть только один особый статус: вечная повинность носить звание "Город-предатель"
08:20: «Слуги народу» запропонували скасувати військовий збір
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