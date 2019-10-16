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Війна на Донбасі продовжується. Стало відомо про нові втрати серед українських захисників.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що на Донбасі в результаті вистрілу путінського снайпера загинула Солдат 101 ОБрО ГШ ЗСУ Ярослава Ніконенко. Про це повідомив користувач Фейсбук Олександр Севрин. Відомо, що Ніконенко було 36 років.
«Це Ярослава. Солдат 101 ОБрО ГШ ЗСУ. Сьогодні її вбила москва, або москвосєпари. Тож давайте їх амністуємо, проведемо серед них вибори під оху*нним контролем обсє і надамо особливий статус», - написав прихильник Петра Порошенка.
Варто зазначити, що у прес-службі операції Об’єднаних сил повідомлення з цього приводу не випускали.
06:59: Українцям стало соромно за поведінку депутатів ВРУ (ВІДЕО)
06:28: На Донбасі снайпер поцілив в молоду українську військову
10:09: У Донецка должен быть только один особый статус: вечная повинность носить звание "Город-предатель"
08:20: «Слуги народу» запропонували скасувати військовий збір
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