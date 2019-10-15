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Озвучено задоволеність українців від онлайн-покупок

Аня Мартинюк 15 жовтня 2019, 10:51
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Озвучено задоволеність українців від онлайн-покупок

Стало відомо, наскільки українці задоволені від здійснення покупок в мережі Інтернет. Відповідне дослідження зацікавило Google.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 жовтня, стало відомо, що компанія Google замовила дослідження у KANTAR, мета якого, встановити, на скільки українські споживачі задоволені покупками онлайн.

Виявилось, що позитивний досвід від таких покупок мають лише 59% українців, в той час як у світі показник рівний 69%. До слова, в середньому українські користувачі Мережі знають 12 інтернет-магазинів. Тим не менше покупки вони готові здійснювати лише в 3 з них.

Дослідники також навели інші цікаві статистичні дані. Для прикладу, 35% українських покупців не готові здійснювати більше однієї покупки в онлайн-магазині. Серед інших країн відсоток рівний 22. 65% українців лояльні до свого ритейлера і готові до нього повертатися. В інших країнах відсоток рівний 78.

«53% споживачів з України рекомендують знайомим улюблені інтернет-магазини. У світі ж тенденція дещо нижче - таких лише 48%», - йдеться у дослідженні.

Дослідження проводилось з квітня по травень поточного року. 

 

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