Озвучено задоволеність українців від онлайн-покупок

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Стало відомо, наскільки українці задоволені від здійснення покупок в мережі Інтернет. Відповідне дослідження зацікавило Google.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 жовтня, стало відомо, що компанія Google замовила дослідження у KANTAR, мета якого, встановити, на скільки українські споживачі задоволені покупками онлайн.
Виявилось, що позитивний досвід від таких покупок мають лише 59% українців, в той час як у світі показник рівний 69%. До слова, в середньому українські користувачі Мережі знають 12 інтернет-магазинів. Тим не менше покупки вони готові здійснювати лише в 3 з них.
Дослідники також навели інші цікаві статистичні дані. Для прикладу, 35% українських покупців не готові здійснювати більше однієї покупки в онлайн-магазині. Серед інших країн відсоток рівний 22. 65% українців лояльні до свого ритейлера і готові до нього повертатися. В інших країнах відсоток рівний 78.
«53% споживачів з України рекомендують знайомим улюблені інтернет-магазини. У світі ж тенденція дещо нижче - таких лише 48%», - йдеться у дослідженні.
Дослідження проводилось з квітня по травень поточного року.
10:09: У Донецка должен быть только один особый статус: вечная повинность носить звание "Город-предатель"
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